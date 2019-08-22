Три года неприятностей. Французы признали эксперимент с «солнечной дорогой» провальным

Эксперимент по созданию во Франции «солнечной дороги», длившийся три года, признан провалившимся. Километровый участок дороги, сплошь покрытый солнечными элементами, был открыт в 2016 году в городке Турувр-о-Перш в Нормандии и с тех пор создавал местным жителям одни проблемы.

Проект под названием Wattway представлял собой участок дороги, покрытый 2800 солнечными элементами. Он обошелся французским налогоплательщикам в 5 миллионов евро, но так и не смог достичь поставленых целей, пишет Car and Driver.

Создатели дороги уверяли, что она выдержит любые нагрузки, включая большегрузные автопоезда и ежедневный городской трафик, и при этом будет давать достаточно электричества для обслуживания минимум 5000 домов. В действительности все оказалось не так радужно.

Сначала обнаружилось, что «солнечная дорога» слишком «шумная». По требованиям местных жителей, скорость на участке была снижена до 70 км/ч, поскольку на большей уровень шума от дороги был просто непереносим.

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Далее оказалось, что производить запланированные 790 киловатт-часов электричества в сутки «солнечная дорога» не в состоянии по вполне объективным причинам. Дело в том, что в регионе в среднем бывает лишь 44 полностью солнечных дня в году, в остальное время солнца недостаточно для работы батарей на полную мощность.

И наконец, третье обстоятельство – наиболее эффективно солнечные батареи работают, когда они полностью повернуты к солнцу. На дороге, по понятной причине, солнечные элементы почти всегда находились к нему под крайне неудачным углом.

К этим проблемам добавились еще несколько небольших «неприятностей». При том, что «солнечная дорога» могла выдержать многоколесные большегрузные трейлеры, она оказалась недостаточно прочной для тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Из-за нагрузок солнечные элементы часто выходили из строя, трескались и отскакивали, отчего дорогу приходилось постоянно ремонтировать. Кроме того, в трещины попадала вода, что приводило к постоянным замыканиям и выходу всей системы из строя.

Компания Colas, построившая эту и еще несколько подобных «дорог», признала в интервью газете Le Monde, что проект «недостаточно зрелый». В то же время большинство специалистов считают, что сама идея расположения солнечных батарей на дорогах менее перспективна, чем, скажем, «солнечные крыши».

Эксперименты с «солнечными дорогами» в настоящее время проводятся в разных странах, включая Китай, где недавно такой же проект тоже потерпел фиаско из-за того, что элементы попросту украли, пишет в заключение Car and Driver.

Видео: Groupe Colas/YouTube