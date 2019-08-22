33 на 33. Журналисты выяснили, как будет проходить обмен пленными между Россией и Украиной

Россия и Украина готовы к завершению процесса обмена заключёнными. Москва и Киев якобы обсуждают формулу 33 на 33.

Об этом 22 августа сообщает РБК со ссылкой на осведомлённый источник. В списке людей, которых собираются обменять, не учтён главред украинского «РИА Новости» Кирилл Вышинский. Информацию изданию подтвердили собеседники как с российской, так и с украинской стороны. Украинский омбудсмен Людмила Денисова якобы уже находится в Москве, уточнили источники РБК.

Планируется, что освобождение Вышинского будет проходить по особой схеме, отметил один из собеседников, не уточняя, будет ли включен российский журналист в этот раунд обмена. Еще один собеседник, знакомый с ходом переговоров, отметил, что Москва не настаивает на обязательном обмене Вышинского — для России важно просто его освободить. Будет ли освобожден украинский режиссер Олег Сенцов, собеседники РБК сказать затрудняются.

Ранее украинский адвокат Валентин Рыбин рассказал, что его подзащитные Максим Одинцов, Александр Баранов, а также Евгений Мефедов готовятся к обмену. В Кремле также подтвердили готовность передать пленных Украине.