Американец пытался починить колесо медицинским пластырем. Местные жители вызвали полицию

Жители калифорнийского округа Ориндж обратили внимание на мужчину, который ранним утром пытался отремонтирвать колеса на своем внедорожнике Mercedes-Benz весьма необычным способом. Они вызвали полицию и не ошиблись.

Около 6 часов утра полиция округа задержала 26-летнего мужчину, который пытался залатать проколы сразу в двух колесах своего внедорожника с помощью медицинских пластырей и марли, пишет The Drive. Судя по всему, внедорожник налетел водительской стороной на поребрик, поскольку оба левых колеса машины попросту лопнули.

Офицерам не понадобилось много времени, чтобы понять, что мужчина, который был в шортах и босиком и как ни в чем не бывало пытался закрыть дыры в колесах бинтами, марлей и пластырями, находится «под воздействием неизвестных веществ». На своей страничке в Facebook местная полиция опубликовала фотографии, на которых видно гору медицинских принадлежностей и огромную дыру в заднем колесе. Публикация вызвала ажиотаж у пользователей соцсети, собрала более полутысячи комментариев и почти столько же репостов.

Комментаторы в основном упражнялись в остроумии, наперебой предлагая наилучшие способы починки колес с помощью медицинских средств. Например, один из пользователей предположил, что этот человек добился бы лучших результатов, если бы использовал бинты более известной марки, а не китайский «ноунейм», другой предлагал заклеивать дыру квитанциями за медобслуживание, как более прочным материалом. Однако чаще всего звучали советы использовать проверенный десятилетиями способ – заклеить скотчем.