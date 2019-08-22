Ловил на бабу. Саратовский полицейский рассказал о своём «сладком методе»

Издание МВД РФ «Щит и меч» 22 августа опубликовало статью о начальнике муниципального управления полиции из Саратова, который изобличал преступников с помощью «сладкого метода».

Илья Молчанов рассказал, что, когда работал «на земле» в угрозыске, всегда держал в сейфе «стратегический запас ромовых баб и эклеров», а для серьёзных дел «раскошеливался на торт».

«Сладкий метод» Молчанова заключается в том, что многие воры, по его мнению, наркоманы, и из-за действия психотропных веществ их часто тянет на сладкое.

«Так что грамотному оперу тут и кнута не надо, знай пряники доставай!» — поделился полицейский.

Так, например, экс-опер раскрыл серию квартирных краж на верхних этажах. Полиция даже дала кличку Спайдермен неуловимому преступнику. Однажды житель дома заметил его на балконе с рюкзаком и вызвал полицию. Нарушитель закона действительно оказался наркоманом. Чтобы «расколоть» его и раскрыть другие эпизоды, Молчанов взялся за сладкое. По его словам, за чаем и пирожными злоумышленник признался в 32 проникновениях в чужие жилища.