Детская железная дорога в Петербурге может закрыться из-за претензий Роспотребнадзора

К работе на Малой Октябрьской железной дороге (МОЖД) могут допускаться только подростки, прошедшие профессиональный медицинский осмотр и не имеющие соответствующих противопоказаний. Такое решение арбитражного суда вступило в силу 20 августа и может привести к закрытию дороги.

В ходе плановой проверки петербургской детской железной дороги специалисты Роспотребнадзора установили, что юные железнодорожники допускаются к работе без прохождения предварительного медицинского освидетельствования. Тогда как согласно действующим правилам они являются обязательными для всех специальностей, связанных с технической эксплуатацией подвижного состава, организацией перевозок и по ряду других направлений деятельности железнодорожного транспорта. ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), в структуру которого входит и детская дорога, было выдано предписание обеспечить допуск к прохождению практики подростков, прошедших медицинский осмотр и не имеющих медицинских противопоказаний. Кроме того, МОЖД обязали разработать проект предельно допустимых выбросов в атмосферу.

Оспаривая требования санитарного ведомства, юристы «РЖД» утверждали, что ученики не обязаны проходить медосмотр для допуска к практике. Однако Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с такими доводами не согласился. Ведь проведение медицинского освидетельствования для учащихся предусмотрено в том числе и ведомственным распоряжением самой компании. Кроме того, действующие санитарные правила охраны труда запрещают допускать к работе подростков, не прошедших медицинских осмотров и не имеющих медицинского заключения.

К такому же выводу 20 августа пришла и апелляционная коллегия.

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Обоснованным служители Фемиды признали и требование к соблюдению экологических правил: «Транспортные и иные передвижные средства, выбросы которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие таких выбросов техническим нормативам», – отмечается в решении суда.

Начальник МОЖД Владимир Чиликин убежден в невозможности исполнить требования Роспотребнадзора: «Дети не являются работниками «РЖД», они не водят поезда – это делают взрослые. Кто будет оплачивать такой осмотр? Мы даже не образовательное учреждение, а просто кружок. На каком основании будем направлять несовершеннолетних на медицинский осмотр? Для этого нужно официальное согласие родителей. Если реализовывать такие требования, то придется закрыть все детские дороги», – заявил Владимир Чиликин журналисту «Фонтанки».

На петербургской детской железной дороге в настоящее время занимаются около 1,2 тысячи подростков. По словам Владимира Чиликина, они приносят справку из поликлиники для допуска к занятиями (так называемую форму № 086у).

Тогда как установленный РЖД регламент предусматривает прохождение сотрудниками комиссии в составе врача-терапевта, хирурга, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, дерматовенеролога, для девушек – акушера-гинеколога. Также требуется пройти флюорографию, ЭКГ, сдать многие анализы и так далее. Кроме того, в случае реализации предписания Роспотребнадзора многие юные железнодорожники лишатся возможности продолжить занятия – согласно утвержденному Министерством здравоохранения РФ перечню медицинских противопоказаний, к непосредственно связанной с движением поездов работе не допускаются больные сахарным диабетом, дерматитами, остеохондрозом и рядом иных недугов. Также железнодорожники должны иметь практически идеальные зрение и слух.

Отметим, что кроме тепловозов на южном участке МОЖД, проходящей в Пушкинском районе, эксплуатируется и узкоколейный ретропаровоз. Историческая трасса в Озерках (изначально – от Старой Деревни) была открыта в 1948 году, несколько раз сокращалась и подвергалась угрозе полной ликвидации.