Огонь на Складской обуздали за пять часов. Тушить продолжают по второму номеру

Сотрудники МЧС усмирили пламя в промзоне в Невском районе Петербурга 22 августа. Здание разгоралось пять часов, огонь поглотил его почти целиком. Четырёхэтажку продолжают тушить, но уже не по максимальному номеру.

Как сообщили в городском МЧС, пожарные отказались от пятого номера сложности, понизив ранг до второго. Здание на Складской, 6, горело с первого по четвёртый этаж, огонь добрался до крыши. 300 квадратных метров перекрытий обрушились.

Борьбу с огнём начали около двух часов дня. К тушению привлекли авиацию, пожарный поезд и больше 200 сотрудников. Из здания эвакуировали 200 человек, двое отравились угарным газом, один из них также получил ожоги. По предварительной информации, пожар начался на свечном производстве, откуда распространился к соседям. Четырёхэтажное здание занимают порядка сорока арендаторов.