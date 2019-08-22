Вслед за "первичкой": с начала года вторичное жилье в Петербурге подорожало на 7%, в пригороде - на 12%

Средняя цена предложения на вторичном рынке города в сегменте масс-маркет с января по июль 2019 года выросла на 7% и составила 108,6 тыс. рублей за квадратный метр, сообщили "Фонтанке" в Консалтинговом центре "Петербургская Недвижимость". Для расчета брали обжитые районы без учета исторического центра.

Таким образом вторичный рынок по динамике роста цен в Петербурге даже опередил первичный. С начала года средняя стоимость квадратного метра строящегося жилья класса масс-маркет в Петербурге выросла на 4,9%, до 109,7 тыс. рублей.

В пригородной зоне подорожание на вторичном рынке еще более заметно – здесь прирост составил 12%, и в июле средняя цена квадратного метра достигла 86,2 тыс. рублей.

– На вторичном рынке отразился рост цен на "первичке", – пояснила Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра "Петербургская Недвижимость". – Кроме того, тенденция объясняется некоторым сокращением предложения на первичном рынке в популярных пригородных локациях – к примеру, крупные проекты в обжитых частях Кудрово и Мурино близки к завершению, а новые заявлены на более удалённых территориях.

Напомним, что строящееся жилье в пригородах за 7 месяцев подорожало на 4,5% – "квадрат" в июле стоил в среднем 73,2 тыс. рублей.