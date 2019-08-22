Восьмилетний мальчик устроил ночные гонки на немецком автобане

«Я просто хотел покататься» – так объяснил полиции свое поведение восьмилетний немец, позаимствовавший родительский Volkswagen Golf, чтобы «прохватить» по автобану со скоростью 140 км/ч. Испуганного мальчишку обнаружили в машине с включенными аварийными сигналами на обочине скоростной трассы неподалеку от Дортмунда.

Мальчик до этого имел опыт управления картингом и электрическими машинками на аттракционах. Поэтому смог вывести Volkswagen Golf с автоматической коробкой передач на трассу, ведущую от городка Зост к Дортмунду, и проехать на большой скорости по ней примерно 8 километров, пишет 22 августа The Guardian. Потом, по его словам, он «почувствовал себя плохо», остановился и даже включил «аварийку» и выставил предупредительный знак.

Тревогу подняла мать мальчика, которая только в полпервого ночи хватилась сына и обратилась в полицию. С ее помощью испуганный и заплаканный ребенок был обнаружен в течение часа.

Полиция заверила, что ночное приключение юного гонщика закончилось без повреждений транспортных средств или чьей-нибудь недвижимости. Будут ли оштрафованы невнимательные родители мальчика, стражи порядка не уточнили.