Российские военные показали второй за неделю новейший беспилотник. Это лицензионная копия израильского аппарата

Минобороны начало испытания беспилотного летательного аппарата, для создания которого использовались израильские разработки. Военные заявляют об «уникальных возможностях» для такого класса беспилотников.

«Это полностью обновлённая модификация хорошо зарекомендовавшего себя комплекса «Форпост». Прежними остались лишь внешние обводы», – рапортует 22 августа Министерство обороны РФ и демонстрирует первый полет «Форпост-Р».

Военные утверждают, что для создания летательного аппарата использовались отечественные компоненты. Даже двигатель АПД-85 сделан в России.

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«Летательный аппарат создан из отечественных конструкционных материалов, на него установлено современное радиоэлектронное оборудование, линии связи, наземный комплекс управления и программное обеспечение российского производства», – уточнили в Минобороны.

Особенностью «Форпост-Р» станет то, что он почти круглосуточно сможет осуществлять разведку «с применением не только оптических, но и радиотехнических и радиолокационных средств». В Минобороны назвали эти характеристики «уникальными возможностями» для такого класса.

Отметим, беспилотник «Форпост» являлся лицензионной копией израильского IAI Searcher Mk II, которая собирается на Уральском заводе гражданской авиации. Изначально часть компонентов также поставлялась из Израиля, но модифицированная версия собрана уже из отечественных компонентов. Серийная поставка нового аппарата начнется с 2020 года.

Во вторник, 20 августа, свой первый полет совершил беспилотник «Альтиус-У», а в начале месяца себя показал беспилотный авиакомплекс «Охотник».