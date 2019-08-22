Украину на десерт. Ниинистё рассказал, о чём беседовал с Путиным за ужином на острове

Большая геополитика, отношения России и Европы, а также Украина стали главными темами переговоров между финским и российским президентами вечером 21 августа в Хельсинки. О том, как продолжилось общение с Владимиром Путиным после официальной части переговоров, когда лидеры переместились на ужин на остров Суоменлинна, изданию Ilta-Sanomat 22 августа рассказал глава Финляндии Саули Ниинистё.

По его словам, сначала в Суоменлинне продолжились формальные переговоры, но затем последовал более откровенный диалог. Политики общались до позднего вечера.

«Об Украине, в частности, говорили долго и о ситуации в мире с разных точек зрения», – сказал Ниинистё. Он подчеркнул, что Украину с Путиным удалось обсудить «очень открыто».

Финский лидер отметил, что не питал особых надежд в продвижении этой темы, однако на этот раз Ниинистё заметил более позитивные нюансы, нежели раньше. Раскрывать суть диалога финский президент не стал, отметив лишь, что в связи с этим разговор шёл также об отношениях между Европой, Россией и Соединенными Штатами, то есть о большой геополитике.

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Среди других тем, которые обсуждали Ниинистё и Путин, был также вопрос обращения с отходами, в котором Финляндия давно предлагает использовать свой опыт, взрыв под Северодвинском и протесты в Москве.

Как отмечает финское издание, некоторые ждали от Ниинистё более строгих заявлений по поводу деятельности России, однако его комментарии были умеренными. Президент пояснил свою позицию следующим образом: «Если от публичных упреков есть какая-то польза, то продемонстрируйте их. Но это должно быть выгодно. Пустая критика – если она ни к чему не приводит – не очень полезна».