Происшествия
В горящем здании на Складской рушатся перекрытия. Количество пострадавших выросло
Помощь медиков при пожаре, разгоревшемся в промзоне Невского района Петербурга 22 августа, потребовалась двоим. Об этом сообщает городское МЧС.
По информации ведомства, у второго пострадавшего во время пожара на Складской, 6, диагностировано отравление продуктами горения. Ранее сообщалось о мужчине, который получил ожоги и также надышался угарным газом. Оба являются жителями ближнего зарубежья, опасности для их жизни нет.
Административное здание тушат больше четырёх часов. Последние два часа работают по максимально высокому, пятому, номеру сложности. Огонь захватил четыре тысячи квадратов, 300 квадратных метров перекрытий обрушились. Воду сбрасывают с вертолётов, в тушении задействован пожарный поезд. Из-за пожара на Дальневосточном проспекте собирается пробка.
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