В горящем здании на Складской рушатся перекрытия. Количество пострадавших выросло

Помощь медиков при пожаре, разгоревшемся в промзоне Невского района Петербурга 22 августа, потребовалась двоим. Об этом сообщает городское МЧС.

По информации ведомства, у второго пострадавшего во время пожара на Складской, 6, диагностировано отравление продуктами горения. Ранее сообщалось о мужчине, который получил ожоги и также надышался угарным газом. Оба являются жителями ближнего зарубежья, опасности для их жизни нет.

Смотреть в новом окне Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Административное здание тушат больше четырёх часов. Последние два часа работают по максимально высокому, пятому, номеру сложности. Огонь захватил четыре тысячи квадратов, 300 квадратных метров перекрытий обрушились. Воду сбрасывают с вертолётов, в тушении задействован пожарный поезд. Из-за пожара на Дальневосточном проспекте собирается пробка.