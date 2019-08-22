Петербуржцы пожаловались в Смольный на филологические эксперименты в квитанциях за электричество. Власти признали некорректность формулировок

«Петроэлектросбыт» больше не будет проводить филологические эксперименты: из квитанций компании исчезнет слово «долг», если речь идет об оплате электроэнергии за последний месяц. Об этом «Фонтанке» 22 августа сообщили в правительстве Петербурга.

Такое решение власти приняли после жалоб от горожан. Помимо того, что стоимость электричества за последний месяц была названа «долгом», у петербуржцев возникли вопросы по поводу появления в квитанции суммы рекомендуемого авансового платежа за следующий месяц.

«По поручению правительства Санкт-Петербурга АО «Петроэлектросбыт» проанализировало все жалобы горожан. Компания откажется от некорректной формулировки: слово «долг» более не будет отражено в счетах петербуржцев, которые вовремя вносят оплату за электроэнергию. Что касается авансового платежа, то его внесение не является обязательным и остается на усмотрение самих потребителей электроэнергии», – сообщили «Фонтанке» в Смольном.

Как рассказали в «Петроэлектросбыте», компания планировала отказаться от слова «долг» сразу, как только начали получать негативные отзывы горожан. Появление суммы авансового платежа поставщик энергии объяснил мыслями о тех, кто хочет позаботиться об оплате электричества заранее, например, из-за отпуска.