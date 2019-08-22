Вологда и Германия. «Пассажиравтотранс» принял новые автобусы на испытания

В Санкт-Петербург прибыли новые автобусы для испытаний на городских маршрутах. Их опробуют на Петроградской стороне и у аэропорта.

Как сообщает «Пассажиравтотранс» 22 августа, один из новобранцев — низкопольный электробус «Сириус» производства АО «Стройтранс» из Вологды. По словам производителя, модель с электрическим двигателем и ночной зарядкой располагает автономным ходом до 240 км. Вместимость — до 90 пассажиров. Тестирование пройдет на маршруте № 128, где с марта уже работают 10 электробусов.

Автобус Mercedes-Benz CONECTO запустят на маршрутах № 39 и № 39Э, соединяющих ст. м. «Московская» и аэропорт. Это автобус вместимостью 94 пассажира и европейская «гармошка», на 138 человек.

Напомним, ранее по итогам весенних испытаний предприятие решило оставить двухсекционный автобус Минского автозавода. Теперь он курсирует по Приморскому и Выборгскому районам.