«Умышленно накалить информационный фон». В Кремле опровергли информацию СМИ о заражении радиацией после ЧП в Северодвинске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что глава государства получает всю необходимую информацию после взрыва на военном полигоне в Северодвинске. В Кремле ничего не знают о жалобах медиков на радиационное заражение.

«Мне неизвестно об этом, я не знаю, о каких именно врачах идет речь. <...> Эта ситуация складывается так, что кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность и подать ситуацию так, как будто бы имеются предпосылки для опасности», – цитирует 22 августа заявление Пескова ТАСС.

По его словам, необходимо говорить о конкретных мнениях людей, а не «архангельские врачи утверждают». «Конечно, нужно знать, что это за мнение, чье это мнение конкретно», – уточнил пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков заверил, что президент получает «конкретную, профессиональную информацию, основанную на инструментальном измерении, на оценке ситуации на месте».

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Отвечая на вопрос о том, не пытаются ли власти скрыть факты о ЧП, Песков призвал смотреть на ситуацию «с двух сторон». По его словам, некоторые силы, наоборот, хотят накалить ситуацию.

На прошлой неделе издание The Moscow Times со ссылкой на свои источники сообщило, что врачам в областной больнице в Архангельске якобы не рассказали о заражении радиацией пострадавших при взрыве на военном полигоне под Северодвинском. «Мы не были готовы к этому, и другие люди могли пострадать», – рассказал источник издания.