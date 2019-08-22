«Ждем стабилизации состояния»: петербургские врачи провели первый консилиум в Турции по 12-летней Алисе

Медики из Петербурга, которые приехали в больницу к 12-летней Алисе, захлебнувшейся в бассейне в Турции, провели первый консилиум с местными коллегами и пообщались с родителями. Главный вывод: «Ждем стабилизации состояния».

«Пока все просто ждем. Проводится интенсивная терапия и выжидательная позиция, все», – рассказала «Фонтанке» 22 августа мама девочки.

В больницу в Денизли из Петербурга приехали завотделением Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий и завотделением реанимации Детской городской больницы. Их сопровождают представители российского генконсульства.

«Фонтанка» подробно описывала историю, случившуюся с 12-летней Алисой на семейном отдыхе в Турции. Девочку затянуло в трубу бассейна, пять минут она пробыла под водой, ей пять раз запускали сердце, четыре часа везли до больницы.