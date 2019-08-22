ЖК BOTANICA от Группы «Эталон» достиг уровня 5 этажей

ГК «Эталон»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает активное строительство жилого комплекса бизнес-класса BOTANICA, который возводится в Петроградском районе по адресу: Аптекарский проспект, д. 5 лит. А.

Согласно проекту, вблизи Ботанического сада появятся два жилых корпуса высотой 9 этажей. На данный момент в северном корпусе идут работы по возведению монолитного каркаса на уровне 5-6 этажей, а в южном на уровне 4-5 этажей. Параллельно на нижних ярусах зданий проводятся работы по устройству внутренней кирпичной кладки и перегородок. Внутри жилых домов проходит монтаж инженерных систем: вентиляции, водоснабжения, напольной системы отопления, а также идет процесс устройства стяжки пола.

На объекте смонтировано и запущено в работу 2 башенных крана. Строительство жилого комплекса идёт в соответствии с утвержденным графиком работ.

Общая реализуемая площадь проекта BOTANICA – 47 тыс. кв. м, включая встроенные коммерческие помещения и парковку на 363 автомобиля. В комплексе бизнес-класса запроектировано 356 квартир. На последних этажах расположатся террасы с видами на Аптекарскую набережную, живописный Ботанический сад и целый ряд исторических объектов. В закрытых внутренних дворах будет реализован проект авторского ландшафтного дизайна, который предусматривает создание собственного зеленого бульвара между двумя корпусами, современные бионические формы в оформлении территории, уютные тихие дворики, прогулочные дорожки, цветники, площадки для спорта и отдыха.

Проект BOTANICA прошел сертификацию по российскому стандарту энергоэффективности и экологичности объектов недвижимости GREEN ZOOM. Завершение строительства запланировано на II квартал 2020 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК Botanica – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb