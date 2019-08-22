Пожар на Складской собрал пробку на Дальневосточном, водителей «заворачивают»

Крупный пожар в Невском районе Петербурга 22 августа затруднил движение на прилегающих улицах. Автомобилисты сообщают о перекрытиях.

По данным «Яндекс.Пробок», в плотном заторе встали Дальневосточный проспект, Зольная улица со стороны набережной, улица Коллонтай. Очевидцы в соцсетях также пишут о пробке на улице Бадаева.

В «Яндекс.Разговорчиках» автомобилисты сообщают, что на Дальневосточном около пересечения с Зольной дорога перекрыта и водителей заворачивают.

Сейчас на Складской улице тушат пожар на свечном производстве. К 16:20 его ранг повысили до максимального уровня сложности. В МЧС сообщали об эвакуации 200 человек и одном пострадавшем. Возгорание тушат с привлечением авиации и местных жителей.