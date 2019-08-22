Паралимпийскую сборную России допустили до участия в Играх 2020 и 2022 годов

Международные организации высоко оценили усилия Паралимпийского комитета России (ПКР) в борьбе с допингом. Как сообщает «Интерфакс» 22 августа со ссылкой на заявление президента ПКР Владимира Лукина, российскую команду допустят до участия в Паралимпиадах 2020 и 2022 годов.

«Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Парсонос оптимистично высказался по нашей команде, назвал ее наилучшей в плане борьбы с допингом. Он отметил, что мы выполняем скрупулезно и полностью все условия дорожной карты. Трудности, которые были в течение последних лет, постепенно подходят к концу, МПК принял решение допустить нашу команду на Паралимпиаду 2020 года в Токио и Игры 2022 года в Пекине. Это решение всестороннее, поэтому по полной форме и в полном объеме мы примем участие в этих Играх. Но есть там и слово "условно", это означает, что за нами будут пристально следить, чтобы мы выполняли условия дорожной карты в деле борьбы с допингом», – сказал глава ПКР.

Летние Паралимпийские игры 2020 года пройдут с 25 августа по 6 сентября в Токио. Около 4400 спортсменов из 160 стран будут бороться за 540 комплектов наград в 22 видах спорта. В феврале МПК частично восстановил членство ПКР. Членство Паралимпийского комитета России в МПК было приостановлено в августе 2016 года на основании выводов доклада Макларена.

Ранее сборную России также допустили до участия в Олимпийских играх 2020 года.