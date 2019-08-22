Небесная конкуренция. ФАС хочет изменить порядок распределения международных рейсов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить порядок распределения международных рейсов между российскими авиакомпаниями. Об этом 22 августа сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя регулятора Игоря Артемьева.

Ранее перевозчик Utair попросил антимонопольщиков проверить правомерность действий Росавиации, которая большую часть маршрутов обанкротившейся «Трансаэро» отдала «Аэрофлоту».

Сейчас ФАС проверяет регламенты распределения допусков и готова изменить правила игры так, чтобы рейсы распределялись на конкурентной основе — на торгах или по какой-то формуле.

Ранее «Аэрофлот» получил 14 из 15 международных рейсов, которые ранее принадлежали «Трансаэро». В Utair требуют повторить процедуру распределения, допустив к ней всех заинтересованных игроков, которые не смогли подать заявки на доходные направления.