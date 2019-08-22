Петербургских активистов возмутила стрижка “невидимого” газона на Кораблестроителей

Петербуржцев возмутила бессмысленная, по их мнению, работа по благоустройству на Васильевском острове. 22 августа в соцсетях появилось фото, на котором сотрудник СПХ «Василеостровец» скашивает невидимую траву на газоне.

Снимок работ на улице Кораблестроителей опубликовал паблик активистов «Деревья Петербурга». Автор Михаил Сазонов возмутился, что сперва пригодный газон на бульваре был уничтожен, после чего сверху рабочие насыпали свежей земли, посеяли траву и забыли про полив. Ну а затем начали её косить, не дождавшись, когда она вырастет.

Корреспондент «Фонтанки» обратился за разъяснением в Смольный. В комитете по благоустройству рассказали, что работы ведутся с начала лета в рамках комплексного благоустройства участка бульвара от Наличной улицы до улицы Нахимова.

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– Решение о благоустройстве было принято по желанию местных жителей. Дело в том, что вязы, которые росли на этом участке, заболели графиозом (голландской болезнью). «Недуг» этот неизлечимый, поэтому деревья пришлось вырубить. На месте опустевшей аллеи были посажены 306 лип, 2,5 тысячи кустарников барбариса, 2,6 тысячи многолетних растений, а также множество однолетних, – перечислила пресс-секретарь комитета Ольга Гнездилова.

Кроме того, по словам представителя власти, более чем на 70 тысячах квадратных метров был обновлён газон.

– Молодая трава всходит неравномерно. Её нужно регулярно подкашивать, чтобы обеспечить укрепление дернины, увеличить густоту травы, – объяснила она, добавив, что на территории бульвара скоро появятся 47 «ленинградских диванов» и 96 урн.

Петербургских активистов же больше волнует вопрос полива. По их мнению, он здесь отсутствовал.

«Отсутствие полива привело к тому, что половина саженцев на Наличной погибло. На Кораблестроителей на следующий год будет такая же ситуация. Сухие саженцы. Нет регулярного полива. По поводу травы и газона: его тоже надо поливать, и это азы», – отмечает Мария Тиника, создательница инициативной группы «Деревья Петербурга».

Она уверена, что свежую траву на аллее косят лишь потому, что за это платят, а не для укрепления дернового слоя.

«Еще стоило бы подумать об улучшении почвы при помощи клевера, например, но это слишком сложно для СПХ», – подвела итог активистка.

В Смольном отсутствие полива отрицают, утверждая, что земля в районе бульвара орошалась регулярно.