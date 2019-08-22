Рекордно мощный пожар на Складской заливают с вертолёта. К тушению привлекли местных жителей

К тушению административного здания, уже несколько часов полыхающего в Невском районе Петербурга 22 августа, привлечена авиация. Местные жители также по первому зову готовы оторваться от наблюдения и прийти на подмогу.

Как сообщает фотокорреспондент «Фонтанки», пожар на Складской, 6, тушит вертолёт МЧС, на место продолжают стягиваться дополнительные расчёты. По наблюдениям очевидцев, Ми-8 набирает воду из Невы в районе Киновеевского кладбища и идёт на очередной заход. Первая водяная «бомба» цели не достигла.

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Пожар продолжают тушить по максимально высокому — пятому — номеру сложности. По словам очевидцев, в четырёхэтажном здании со взрывами рушатся перекрытия. Пламя выбралось на крышу, загорелась соседняя часть здания.

Смотреть в новом окне Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Борьбу с огнём ведут уже 224 сотрудника, стремление помочь демонстрируют и местные жители: заметив неполадки с рукавом, несколько мужчин пришли на подмогу пожарным.

Пожар в четырёхэтажке начался из цеха по производству свечей, который расположен на третьем этаже. За несколько часов пожар захватил 4 тысячи квадратных метров и достиг максимально высокого ранга. В МЧС сообщали об одном пострадавшем.