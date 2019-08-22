«Уфа» не сможет заявить Кругового на матч с «Зенитом»

Защитник Данила Круговой, который на днях подписал контракт с «Зенитом», но остался в аренде в «Уфе», не сыграет против петербуржцев в ближайшем туре. Как сообщил «Фонтанке» 22 августа гендиректор уфимской команды, таковы условия соглашения с сине-бело-голубыми.

Напомним, что «Зенит» купил Кругового у «Уфы», по неофициальным данным, за 2 млн евро. Сразу после сделки петербуржцы вернули 21-летнего защитника в сибирскую команду на правах аренды до конца сезона.

Круговой – воспитанник Академии петербургского клуба. В 2015 году дебютировал в составе молодежной команды «Зенита» и за два сезона принял участие в 31 матче. Первый матч в ФНЛ в составе «Зенита»-2 защитник сыграл под руководством Владислава Радимова 9 ноября 2016 года против «Тюмени». За вторую команду сине-бело-голубых сыграл 26 игр и забил один мяч.

В июле 2018-го перешел в «Уфу», в основном составе которой отыграл 9 матчей и забил один мяч.