В Кремле подтвердили подготовку к обмену пленными с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Москва и Киев наладили контакты для потенциального обмена «удерживаемыми лицами». Конкретные фамилии в Кремле не назвали.

«Определенные контакты на этот счет осуществляются», - цитирует 22 августа слова Пескова издание «Ведомости».

По его словам, Владимир Путин также говорил о возможности обмена «удерживаемыми лицами» на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Какие-то персоналии не обсуждались. Очень подробный состоялся обмен мнениями <...>, упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами», – уточнил пресс-секретарь российского президента.

При этом Песков не подтвердил информацию СМИ о том, что лидеры Франции и России коснулись освобождения украинского режиссера Олега Сенцова.

Сегодня, 22 августа, адвокат Валентин Рыбин рассказал, что Украина может выдать трех задержанных россиян, которые уже проходят необходимые процедуры. СМИ также узнали о готовности российской стороны присоединиться к обмену.