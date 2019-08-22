Смольный снес веранду ресторана «Марчеллис». Предприниматели заняли в четыре раза больше земли, чем арендовали у города

Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) снес летнее кафе «Марчеллис» на Гражданском проспекте вблизи дома 43, корпус 1.

Терраса заведения разместилась на 183 кв. м, из которых лишь 40 кв. м Смольный сдал в аренду ООО «ПСБ Авто». «Земельный участок площадью более 140 кв. м используется организацией незаконно, в отсутствие правоустанавливающих документов», – сделали вывод чиновники.

Просьбу освободить территорию бизнес проигнорировал. После сноса веранды владельцам ресторана грозит административный штраф за незаконное размещение элемента благоустройства.