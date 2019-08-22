Следственный комитет Армении заявил, что местного вора в законе застрелил уроженец Чечни, прилетевший из России

32-летний житель Грозного подозревается в убийстве в Армении криминального авторитета Андраника Арутюняна. Об этом 22 августа сообщается на сайте Следственного комитета страны.

По версии следствия, уроженец Чечни прибыл в Армению из России 25 июня. А 3 июля поздно вечером он якобы застрелил Арутюняна во дворе одного из зданий в районе Нор-Норк в Ереване. Уголовные дела возбуждены по статьям Уголовного кодекса об убийстве и незаконном ношении оружия.

Организовать убийство россиянину, как сообщают следователи, помогал местный житель 50-ти лет. Он задержан, ему инкриминируется соучастие в заказном убийстве.

Отметим, ранее в СК Армении официально заявляли, что считают Андраника Арутюняна вором в законе. В июне против него было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.