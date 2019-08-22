Количество пострадавших в крупной аварии на Савушкина увеличилось до шести

Количество пострадавших в ДТП на улице Савушкина увеличилось до 6 человек.

Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщает 22 августа, что после аварии в Приморском районе госпитализация потребовалась двум автомобилистам и четырём пассажирам. На каретах скорой помощи увезли 30-летнего виновника ДТП, сидевшего за рулём «Фольксвагена», 41-летнего водителя «Ниссана», принявшего на себя удар, а также троих его пассажиров, двое из которых – девочки 8 и 16 лет. Старшая в тяжёлом состоянии. Также в больницу попал 23-летний пассажир «Ларгуса», который тоже зацепило.

По данным полиции, серебристый «Фольксваген» на высокой скорости влетел в красный «Ниссан», стоящий на светофоре у дома №11. Тот, в свою очередь, отбросило на впереди стоящую «Ладу Ларгус». По предварительным данным, виновник ДТП был пьян. Он был задержан на месте сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии. Напомним, изначально сообщалось о четырёх пострадавших.