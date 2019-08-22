«Надеемся на скорейшее выздоровление». В Росатоме рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Северодвинске
Государственная корпорация по атомной энергии заверила, что наметилась «положительная динамика» в состоянии сотрудников компании, пострадавших во время взрыва на военном полигоне в Архангельской области.
«Они идут на поправку. Сегодня уже можно с уверенностью говорить о положительной динамике. И мы надеемся на их скорейшее выздоровление», – цитирует 22 августа заявление Росатома РИА Новости.
Ранее в госкорпорации сообщили, что в больнице остаются три специалиста, а также три сотрудника Минобороны.
Справка:
Официально тип взорвавшейся при испытаниях 8 августа ракеты не называется. Американский президент Дональд Трамп со ссылкой на разведданные написал в своём твиттере, что в Белом море испытывали крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник», или «Скайфолл» в натовском названии. Авария унесла жизни семи человек, из которых двое военнослужащих. Пятеро ученых саровского ядерного центра посмертно были награждены орденами Мужества.
Подробнее о том, что произошло в Белом море и почему детали навсегда останутся тайной, читайте на «Фонтанке» в материале «Взрыв в Белом море разбросал военную тайну. Об утонувших "изотопах" никому не расскажут».