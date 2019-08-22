«Надеемся на скорейшее выздоровление». В Росатоме рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Северодвинске

Государственная корпорация по атомной энергии заверила, что наметилась «положительная динамика» в состоянии сотрудников компании, пострадавших во время взрыва на военном полигоне в Архангельской области.

«Они идут на поправку. Сегодня уже можно с уверенностью говорить о положительной динамике. И мы надеемся на их скорейшее выздоровление», – цитирует 22 августа заявление Росатома РИА Новости.

Ранее в госкорпорации сообщили, что в больнице остаются три специалиста, а также три сотрудника Минобороны.