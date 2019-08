Легендарный «Титаник» разваливается, пропала ванна капитана: ученые спустились к лайнеру впервые за 14 лет

Группа исследователей впервые за 14 лет совершила спуск к пароходу «Титаник». Как сообщает 22 августа компания Atlantic Productions, за восемь дней экспедиции исследователи пять раз погружались к обломкам лайнера на глубину 3810 метров и заметили на нем серьезные повреждения от солевой коррозии и постоянно меняющихся глубоководных течений.

Паркс Стивенсон, историк «Титаника», отметил, что был шокирован тем, насколько разрушенной оказалась правая сторона лайнера, в месте, где находились каюты офицеров, в том числе капитанская. Знаменитой ванны капитана уже нет. «Вся палуба на этой стороне рушится, забирая с собой каюты, и разрушение будет продолжать прогрессировать», – отметил он.

Atlantic Productions are pleased to announce they have recorded the first ever 4K images of RMS Titanic for a new Documentary. The images reveal the state of the wreck on the first manned dive for 14 years. #titanic pic.twitter.com/oxuEugs2N6