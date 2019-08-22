На Складской огонь проглатывает этажи. Пожар на свечном производстве достиг максимума и вырос в 8 раз

Максимально высокий уровень сложности присвоен пожару в Невском районе Петербурга 22 августа. За два с половиной часа обуздать пламя не удалось, оно захватило здание почти целиком.

Как сообщили в городском МЧС, к 16:20 ранг пожара на Складской улице, 6, повышен до пятого уровня. Это наивысший ранг сложности, который присваивают возгораниям. Последние два часа четырёхэтажное производственное здание тушили по третьему номеру, но остановить распространение огня не удалось.

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По последним данным, площадь с 500 квадратов разрослась до 4 тысяч. К ликвидации привлечено 48 расчётов, численность личного состава усилена до 219 человек. Брать пробы воздуха выехала лаборатория.

Огонь в два часа дня разгорелся на свечном производстве Euro Candle, которое занимает третий этаж. Сейчас от огня, судя по фотографиям, свободен только первый этаж. В МЧС сообщали о 200 эвакуированных и одном пострадавшем. Жилой застройки поблизости, как уточняли в ведомстве, нет.

Пятый, наивысший уровень сложности присваивали в 2012 году пожару на складе в том же Невском районе. Он произошел 15 декабря на улице Профессора Качалова, 9Р. В здании ООО «Ресурс Питер Форм» горело на площади 3500 кв. м. Обрушилось 600 кв. м кровли.

По пятому рангу 19 октября 2015 года тушили и склады в промзоне «Парнас». Горели автомобильные запчасти. Общая площадь возгорания составила десять тысяч квадратных метров.