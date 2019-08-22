Росстандарт устроит краш-тесты автобусам из-за большого количества ДТП

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по поручению правительства России проводит комплексную проверку пассажирских автобусов. Причиной стало большое количество ДТП с ними.

Как сообщает 22 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, с 2019 года Росстандарт проводит серию проверок автобусов, в рамках которых обследуются системы и элементы пассивной и активной безопасности. В том числе применяются «методы разрушающего контроля», включая опрокидывание автобусов, как произошло на трассе М-9 «Балтия» в Подмосковье. Проверкам подвергаются автобусы и категории М2 (с технически допустимой максимальной массой до 5 тонн), и категории М3 (массой более 5 тонн).

Утром 22 августа в Московской области перевернулся автобус Golden Dragon с 14 пассажирами, следовавший из Пскова в Москву. Сообщалось о восьми пострадавших. По данным ГИБДД, водитель автобуса уснул за рулем.

Фото: МЧС Московской области