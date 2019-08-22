Двойная сплошная на Восстания не помешала встрече двух дам на RAV4 и Mercedes

В центре Петербурга днем 22 августа встретились две автоледи. Японский кроссовер и немецкое купе проверили друг друга на прочность.

Как сообщает читатель «Фонтанки» Ярослав, на улице Восстания, у перекрестка с Басковым переулком, женщина на Toyota RAV4 по неизвестной причине выехала на встречную полосу и столкнулась с ехавшим там купе Mercedes, за рулем которого тоже находилась женщина.

Обе машины получили существенные повреждения передней части, но о пострадавших не сообщается. Пассажиров в автомобилях не было. Сотрудники ГИБДД прибыли на место буквально через 5 минут, отмечает очевидец.

Битые машины затруднили проезд, впрочем, сильно на дорожную ситуацию ДТП не влияет – «Яндекс.Пробки» красят в желтый всю улицу.