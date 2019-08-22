Завод "Тиккурила" передумал уезжать из Петербурга, но обещает не расширяться

Представительство финской Tikkurila не смогло добиться в суде возврата 150-метровой санитарно-защитной зоны вокруг завода на Уткином проспекте. Местные жители опасаются, что компания хотела снова увеличить производство. В Tikkurila это отрицают, но перенести завод в Ленобласть больше не обещают.

Медиабанк tikkurila.com

В конце прошлой недели Тринадцатый арбитражный апелляционный суд поставил точку в споре между ООО "Тиккурила" и Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Дочернее предприятие финского производителя красок Tikkurila с сентября прошлого года оспаривало законность сокращения санитарно-защитной зоны (СЗЗ) вокруг территории своего завода на Уткином проспекте. 29 мая суд первой инстанции оставил требования истца без удовлетворения, а 15 августа идентичное решение приняла апелляционная инстанция, признавшая установку нынешней санзоны законной.

В нынешнем виде ООО "Тиккурила" функционирует с 2008 года. Двумя годами ранее финский холдинг приобрел российское ООО "Краски Текс", которому и принадлежал завод на Уткином проспекте, 15. Согласно требованиям СанПина, защитная зона для предприятий III класса опасности – такого, как этот завод, – должна составлять 300 метров, но для данного предприятия была установлена в 150 метров.

Спустя некоторое время на заводе было ликвидировано производство № 2, выпускавшее шпаклевку. Соответственно, почти в два раза сократился и объем вредных выбросов. А это, в свою очередь, стало основанием для сокращения и установленной 150-метровой зоны.

В августе 2017 года, после проведения натурных измерений загрязнения воздуха, ООО "Тиккурила" обратилось в Роспотребнадзор с заявлением об изменении санитарно-защитной зоны. Новая санитарная зона, которая составляет от 40 метров в различных направлениях от границы предприятия, была установлена решением главного санитарного врача города с 22 сентября 2017 года. И сразу после этого, в октябре 2017 года, компания сообщила о намерении к 2020 году перенести две петербургские производственные площадки, включая завод на Уткином проспекте, в Ленинградскую область. О планах строительства нового завода стоимостью 35 млн евро в промзоне "Гринстейт" руководство компании http://fontankafi.ru/articles/36238/ заявляло официально и даже арендовало участок площадью 6,5 га.

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"Как с хозяйственной точки зрения, так и с точки зрения градостроительного планирования данный шаг был оправдан. Согласно РГИС, территория завода располагается в зоне размещения объектов многофункциональной общественно-деловой застройки с включением жилой застройки, а также инженерной инфраструктуры. При этом, согласно кадастровому паспорту, вид разрешённого использования участка – для промышленных предприятий. Эта зона подразумевает размещение подобного объекта, исторически там расположенного. Но новым предприятиям размещаться там уже нельзя. "Тиккурила" давно рассматривает возможность уехать с городских территорий. Например, насколько мне известно, руководство предприятия не первый год ведёт переговоры со своими земляками, собственниками промзоны в Горелово. Вероятно, останавливает одно – целесообразность вложений и стоимость переезда", – рассказала исполнительный директор НИИ экологического и генерального проектирования Екатерина Спирова.

Отметим – в июле прошлого года в ООО "Тиккурила" сменился генеральный директор. На место Илари Юхани Хююрюнен, проработавшего в должности более четырех лет, приходит Антон Пешков. Буквально через два месяца после этого в Арбитраж поступает иск к Роспотребнадзору с требованием отменить сокращение санзоны предприятия. А несколькими месяцами позже, в 2019 году, финский холдинг неожиданно отказывается от намерения переезжать в связи с https://www.fontanka.ru/2019/04/25/133/ "общемировой тенденцией снижения спроса на органоразбавляемые покрытия". В компании заявили, что все три петербургские производственные площадки продолжат работать в прежнем режиме.

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, в прошлом году оборот ООО "Тиккурила" превысил 11 млрд рублей, при чистой прибыли около 306 млн рублей. Это меньше, чем в 2017 году, когда итоговая прибыль компании составила 357 млн рублей, но значительно лучше, чем в период 2015 – 2016 годов. В 2015 году предприятие показало итоговый убыток в 54,7 млн рублей, а в 2016-м – почти в 80 млн рублей.

Смена планов завода стала неприятной неожиданностью для примерно десяти тысяч жителей ЖК «ЗимаЛето», построенного поблизости уже после сокращения СЗЗ завода. Судя по жалобам, направленным в Роспотребнадзор, желание нового руководства «Тиккурилы» вновь расширить санитарно-защитную зону они расценили как возможность увеличения производства и, соответственно, вредных выбросов.

На вопрос журналиста, собирается ли "Тиккурила" подавать кассационную жалобу, в пресс-службе компании сообщили, что пока ожидают текста судебного решения, чтобы понять причины отказа.

"Строгое следование российскому законодательству и международным стандартам позволяет предприятию Tikkurila работать без превышения допустимого уровня шума и допустимых концентраций выбросов даже в рамках сегодняшней, серьезно сокращенной санитарной зоны", – отметили там.

Также в компании заверили, что не планируют увеличивать объем производства продукции на данном заводе, "поскольку фокус компании сосредоточен прежде всего на красках на водной основе, которые производятся на другом заводе".

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Маргарита Яременко, Артем Шалякин, специально для "Фонтанки.ру"