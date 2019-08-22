«Озерный край» от «Строительного треста» пополнился новой виллой

В коттеджном поселке премиум-класса «Озерный край» в продаже появилась новая вилла с полной отделкой в стиле ар-деко.

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

К этому объекту прилагается самый большой во всем проекте земельный надел в 42 сотки с участком соснового леса. Площадь самого дома с шестью спальнями, кухней-гостиной, террасой, сауной и гаражом для трех машин – 400 кв. метров. На территории выполнены работы по благоустройству, установлены дизайнерские уличные фонари, по периметру высажена живая изгородь, подключены камеры видеонаблюдения, построен домик для персонала. На участке проложены все коммуникации, подведен газ, вода и электричество, а бесперебойное отопление зимой обеспечено двумя автономными газовыми котлами.

Поселок «Озерный край» от компании «Строительный трест» можно назвать настоящей жемчужиной петербургского пригорода – удачная локация в Токсово и всего 12 домов с индивидуальной архитектурой и авторским видением, благоустроенными участками, уже обеспеченными всеми коммуникациями.

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Поселок расположен на полуострове озера Вероярви, одном из самых живописных уголков Ленобласти, неподалеку от Петербурга. Кристальная вода озера, сосновый лес, свободный горизонт и живописные пейзажи – все это создает уровень жизни премиум-класса, о котором мечтают многие. Кроме того, что Токсово – одно из живописнейших мест всего в 13 км от города, природный ландшафт озера Вероярви еще и включен в число особо охраняемых природных территорий региона. Помимо локации это еще и дизайнерские виллы, построенные из кирпича, земельные участки, часть из которых имеет собственный выход к воде, а другая часть – сосновые рощи, круглосуточно охраняемая территория поселка и единая социальная среда.

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Виллы с участками подойдут для тех, кто хочет построить семейную жизнь в собственном загородном поместье. Поскольку каждый объект в поселке создается по индивидуальному проекту, строительства заветного дома придется подождать от шести месяцев до года. Но можно и сразу перебраться в готовую виллу мечты: в продаже два дома площадью 400 и 416 кв. метров – с отделкой и без.

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

На выбор заказчику «Строительный трест» предлагает девять готовых проектов вилл площадью от 187 до 527 кв. м. К разработке концепций застройщик привлек архитектурное бюро – эстонскую мастерскую ARS Projekt. Возглавил работу над проектом Ээро Юргенсон, главным архитектором выступил Расмус Тамме. Фасады всех 12 домовладений смотрят на озеро Вероярви. Создатели большей части домов вдохновлялись знаменитыми работами Фрэнка Ллойда Райта, автора термина «Органическая архитектура». Проект каждой виллы сделан в своем неповторимом стиле, всего – 9 дизайн-решений. Можно выбрать вариант, наиболее полно отражающий цели и мечты покупателя – от сказочного домика с круглой дверью до альпийского шале или органичного, минималистического дома в скандинавском стиле. Но этим выбор не ограничивается – в «Озерном крае» можно внести собственные дополнения в готовый проект и сделать его по-настоящему авторским.

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

«Строительный трест» возводит свои проекты из кирпича. Это касается как многоквартирных жилых комплексов, так и загородных объектов компании. Так и в «Озерном крае» внешние и внутренние стены сделаны из керамического кирпича, что позволяет дому "дышать", и при этом оказывать шумопоглощающий эффект.

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Подобные проекты рассчитаны на особый контингент людей – тех, кто желает брать от жизни максимум, вести активный образ жизни. А для активного отдыха и спорта здесь созданы все необходимые условия. Это может быть верховая езда и другие конные виды спорта: например, можно научиться ездить верхом и даже заботиться о собственной породистой лошади. Или можно выбрать треккинг по лесным тропам и бег в на свежем воздухе среди сосен.

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Зимой отдельным видом досуга станут лыжи, сноуборды, ватрушки – в радиусе нескольких километров вокруг поселка множество лыжных баз и горнолыжных курортов. Ну а для постоянного поддержания формы и в любую погоду рядом находится спортивный комплекс с бассейном, тренажерами, кардио-зоной и сауной. Кроме того, Токсово – излюбленное место школ и тренировок инструкторов для полетов на параплане. Самые смелые и экстремальные могут обучиться и этому навыку и попрактиковаться рядом с домом.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

КП «Озерный край». ЛО, Всеволожский р-н, поc. Токсово, ул. Озерный край. Застройщик: ООО «Озерный край». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.