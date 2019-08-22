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Происшествия
22.08.2019 15:39
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Один спасённый из пожара на Складской отправлен к медикам. Огонь начался со свечей

Двести человек эвакуированы из административного здания в Невском районе Петербурга, полыхающего днём 22 августа. Помощь врачей понадобилась одному, обуздать огонь пока не удаётся. 

Читатель «Фонтанки» Андрей
Читатель «Фонтанки» Андрей

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Как сообщили в городском МЧС, к тушению пожара на Складской, 6, привлечены дополнительные подразделения. Порядка полутора сотен огнеборцев продолжают работать по третьему номеру сложности и удерживают площадь возгорания на отметке в 500 квадратных метров. 

Один спасённый из пожара на Складской отправлен к медикам. Огонь начался со свечей

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На фотографиях с места видно, что пламя вырывается из нескольких окон третьего этажа. Работники соседних зданий жалуются, что дышать поблизости можно с трудом. Дым разной интенсивности наблюдают в разных районах, в том числе из центра города. 

Автор - читатель Владимир

«Эвакуировано 200 человек, один человек осматривается 03», – отчитались в ведомстве. 

Пожар в четырёхэтажке разгорелся немногим позже двух часов дня. Здание занимает более сорока арендаторов различного профиля. Предварительно МЧС указывает на свечное производство. Судя по открытым источникам, на Складской, 6, расположена компания Euro Candle, которая обещает удовлетворить запросы самых искушённых клиентов и предлагает ассортимент от хозяйственных и ароматических до уличных и ритуальных свеч. В компании нашему корреспонденту подтвердили, что пожар произошел на их объекте. Там добавили, что у пострадавшего сотрудника «небольшой ожог». Причину возгорания там назвать затруднились. 

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