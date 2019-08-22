В ДТП на Савушкина пострадали двое взрослых и двое детей, один в тяжёлом состоянии. Виновник аварии мог быть пьян

В аварии на перекрёстке улицы Савушкина и Карельского переулка в Петербурге пострадали четверо.

По данным «Фонтанки», после ДТП, которое произошло 22 августа в Приморском районе, госпитализация потребовалась двум взрослым и двум детям. Один ребёнок в тяжёлом состоянии.

Как сообщили изданию источники в правоохранительных органах, виновник — водитель серебристого авто. За рулём он предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения. Это заметили сотрудники вневедомственной охраны и начали погоню. В районе дома №11 по улице Савушкина машина на полной скорости врезалась в красный автомобиль, практически снеся его заднюю часть.

Водителя задержали на месте происшествия.