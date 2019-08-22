«Признак слабости». ЕС выступил против воссоздания формата G8 и приглашения России

Евросоюз со скепсисом отнесся к идее американского президента о возвращении России на форум крупнейших экономик мира, откуда она была исключена после присоединения Крыма.

«Я могу сказать, что возвращение России станет признаком слабости «Большой семерки», – цитирует заявление французского президента Эммануэля Макрона Reuters 22 августа.

По словам политика, такое решение стало бы «стратегической ошибкой» для европейских держав и породило бы «эпоху безнаказанности». Макрон убежден, что украинский кризис остается камнем преткновения для возвращения РФ за стол переговоров в формате G8.

Президента поддержал и высокопоставленный дипломатический источник агентства, выступивший против предложения Дональда Трампа возродить «Большую восьмерку». По его словам, Франция как председатель G7 выступает за решение украинского кризиса до возвращения РФ.

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Напомним, «Большая восьмерка» появилась в 1997 году, после того как Россия начала принимать активное участие в форуме крупнейших экономик мира. В 2006 и 2014 годах РФ была председателем организации, а Санкт-Петербург в 2006 году принял первый на территории РФ саммит, хотя в 1996 году лидеры G7 встречались и в столице. Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году, после присоединения Крыма к России.