На Савушкина виновника серьезного ДТП скрутила полиция. На месте много машин скорой помощи

Крупная авария произошла в Приморском районе Петербурга днём 22 августа. Одна легковая протаранила другую на перекрёстке улицы Савушкина и Карельского переулка. На месте множество скорых и полиция.

По сообщениям очевидцев, виновника ДТП задерживали силовики. На фото с места происшествия видно, как мужчина лежит на асфальте в наручниках. По предварительным данным, среди пострадавших в аварии есть ребёнок.

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В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти информации пока нет. «Фонтанка» также запросила комментарий у пресс-службы полицейского главка.