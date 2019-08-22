Происшествия
В промзоне Невского района полыхает четырёхэтажка. С огнём воюют по третьему номеру сложности
Больше сотни пожарных тушат административное здание в Невском районе Петербурга, вспыхнувшее днём 22 августа. Огонь захватил пятьсот квадратных метров.
Как сообщили в городском МЧС, сигнал о пожаре на Складской улице, 6, поступил около двух часов дня. Через несколько минут на место прибыли первые расчёты. Возгорание произошло на третьем этаже четырёхэтажного здания, помещения в котором сдаются в аренду.
Из-за опасности распространения огня ранг пожара последовательно повысили до третьего из пяти номеров сложности. На месте работают 108 сотрудников и 25 расчётов.
«Проводится эвакуация персонала и посетителей. Площадь пожара 500 квадратных метров», – добавили в МЧС. Информации о пострадавших пока нет.
Справка:
Номер или ранг является условным признаком сложности пожара и определяет количество расчётов, которые привлекают для тушения. В России их пять , повышенным считается от №2. Он присваивается, когда огонь распространяется на большой территории, отсутствуют водоисточники или существуют какие-либо еще проблемы.