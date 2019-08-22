В промзоне Невского района полыхает четырёхэтажка. С огнём воюют по третьему номеру сложности

Больше сотни пожарных тушат административное здание в Невском районе Петербурга, вспыхнувшее днём 22 августа. Огонь захватил пятьсот квадратных метров.

Читатель «Фонтанки» Дмитрий

Как сообщили в городском МЧС, сигнал о пожаре на Складской улице, 6, поступил около двух часов дня. Через несколько минут на место прибыли первые расчёты. Возгорание произошло на третьем этаже четырёхэтажного здания, помещения в котором сдаются в аренду.

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Из-за опасности распространения огня ранг пожара последовательно повысили до третьего из пяти номеров сложности. На месте работают 108 сотрудников и 25 расчётов.

«Проводится эвакуация персонала и посетителей. Площадь пожара 500 квадратных метров», – добавили в МЧС. Информации о пострадавших пока нет.