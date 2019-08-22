Ремонт и ограничения КАД на мосту у Рябовского шоссе продлили до сентября

На кольцевой автодороге Петербурга продлили ограничения движения на мосту, который проходит над железной и автомобильной дорогами и рекой Лубьей, рядом с развязкой с Рябовским шоссе. Оказалось, что там требуется провести больше работ, чем планировалось изначально.

С 20 июля в связи с дорожными работами на мосту были перекрыты две полосы на внутреннем кольце КАД. Как сообщает 22 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», к 14 августа работы во второй полосе были завершены, но после демонтажа асфальтобетонного покрытия объем необходимых бетонных работ вырос, и остальные ограничения пришлось продлить.

Первая полоса и полоса безопасности останутся закрытыми до 1 сентября. На второй, третьей и четвертой сохраняется ограничение скорости до 50 км/ч.

На мосту через реку Лубью устраняют дефекты дорожного покрытия с локальной заменой гидроизоляции и восстановлением защитного слоя бетона. Работы ведутся круглосуточно, выполняет их ООО «ЕвроТрансСтрой». Сроки ремонта могут быть еще скорректированы с учетом погодных условий.