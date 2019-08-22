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Город
22.08.2019 17:50
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Walking deadline. Фрунзенский радиус может не успеть до губернаторских выборов

Александр Беглов вновь совершил схождение в строящееся метро Петербурга. Навести резкость на проблемное панно пока не удалось, как и на конкретные сроки.

Walking deadline. Фрунзенский радиус может не успеть до губернаторских выборов

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Фрунзенский радиус верен себе даже в медийной части: как неоднократно менялись сроки и стоимость строительства, так в последний момент изменилась площадка для публичного объезда врио губернатора. Часть журналистов в итоге уехали к станции «Шушары», где изначально и было назначено мероприятие, однако его перенесли на «Дунайскую». 

Приехавший вице-губернатор Эдуард Батанов был, вроде, в хорошем расположении духа. «У вас тут журналистов больше, чем строителей, – удивился он и продолжил в духе райкинского рационализатора. – Чего они порожняком? Надо каждому дать что-то, чтобы вниз отнесли». 

Помощь строителям, казалось, и правда не помешает. По официальной информации, строительная готовность нового участка фиолетовой линии метро составляет 95%. Если учесть, что контракт заключен больше 5 лет назад, сложно объяснить, как за оставшееся до сентября время можно добить оставшееся. «Это классическая особенность строительства метро, – пояснил и.о. зампредседателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Михаил Самборский. -  Те объемы, которые остались, не сопоставимы с теми, которые выполнены, сравнивать их некорректно».

Напомним, пробный поезд по участку от «Международной» до депо «Южное» проехал месяц назад. Сейчас монтируются сети освещения и связи, кондиционирование, противопожарные системы, элементы видеонаблюдения, служебные помещения оснащают оборудованием, идет его пусконаладка и отделочные работы. По поводу отделки были особые сомнения – всем памятен «плиткопад» на открытых https://www.fontanka.ru/2019/02/01/056  в прошлом году «Новокрестовской» и «Беговой». На вопрос о качестве плитки на «фиолетовых» станциях («Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары»), Самборский ответил: «Пока никто не жалуется». Да и кому бы жаловаться, станции-то не открыты.

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Кроме того, продолжается вывоз строительного мусора – в том числе по тоннелям метро с помощью мотовозов. Ранее «Фонтанка» со ссылкой на источники писала, что Фрунзенский радиус  столкнулся с трудностями из-за большого количества невывезенного грунта и отходов. В КРТИ эту информацию отрицают.  

Walking deadline. Фрунзенский радиус может не успеть до губернаторских выборов

Александр Беглов спустился на станцию «Дунайская», сразу же направился к дожидавшемуся поезду и зашел в кабину машиниста. Журналисты были предупреждены: им предстояло ехать во втором вагоне, чиновникам и метростроителям – в первом. В динамиках объявили следующую станцию – «Проспект  Славы», и поезд со скоростью километров 20 в час пополз в чрево земли: глубина «Дунайской» порядка 20 метров, «Проспекта Славы» – почти 60. Никакой особенной сырости или тем более тумана, о которых сообщали пассажиры пробного поезда, в этот раз не наблюдалось.

Именно на «Проспекте Славы» Александру Беглову пришлось отвечать на вопрос о сроке запуска всех трех новый станций. Как менялась риторика Смольного, легко отследить даже по публикациям «Фонтанки». О том, что изначально линию ждали в 2017 году, а контракт давал времени до конца 2018-го, сейчас и вспоминать-то уже неловко. После всех перипетий с разрывом контракта и его возобновлением времени дали до начала осени: еще в январе в КРТИ говорили, что «школьники поедут в метро 1 сентября». Затем начала появляться информация об отставании, однако со школьным дедлайном общественность и жила вплоть до конца июля, когда Александр Беглов решил озвучить очевидную, вроде, мысль: если на станциях будет к 1 сентября небезопасно, открывать их не станут. За 2 дня до объезда тот же КРТИ сообщил, что строительную готовность к 1 сентября обеспечат – но кто может отвечать за Ростехнадзор, который должен еще принять все элементы такого сложного объекта как ветка метро.

«У нас есть отставание небольшое по «Дунайской», там строители догоняют график, – рассказал Беглов. – Я не гонюсь за сроками и не ставлю задачу запустить ради первого сентября или восьмого (выборы губернатора – прим.). Вопрос номер один – чтобы было безопасно… Если все службы примут все системы и метро будет безопасным, мы его запустим. Если нет – будут дорабатывать. Мы не хотим повторить опыт прошлых станций, которые готовили к чемпионату мира с авралом. Задача поставлена в сентябре-месяце открыть все станции». 

Смотреть в новом окне

То, что для одних задержка, для других фора. Как сообщил Беглов, все кадровые решения в связи со срывом сроков по метростроевским контрактам, будут приниматься после сдачи станций. «Почти миллион жителей ждут этих станций, этого участка, – напомнил врио губернатора. – Но кроме метро надо организовать и автобусный подвоз. Особенно, что касается связи «Южной» («Шушары» – прим.) и Колпино».

Сам осмотр «Проспекта Славы» прошел оперативно и без эксцессов; разве что Батанов поморщился из-за расположенного в центре станции информационного стенда, на такие натыкаются слабовидящие пассажиры. Беглов был полон оптимизма: «Светлая, красивая, полы, смотрите, какие хорошие…». При этом именно «Проспект Славы» оказался местом самого большого отделочного скандала в последнее время. «Фонтанка» писала о ситуации с мозаичным панно «Афганистан», посвященным  воинам-интернационалистам, которое является частью интерьера станции. Изготовители из компании «Тесер» даже демонстративно выставили его на Avito, дожидаясь денег от заказчика. Смольный показывал, что не готов в такой метафорической форме спорить с подрядчиками https://www.fontanka.ru/2019/04/30/118/ . В середине июня показалось, что конфликт исчерпан – мозаика была доставлена в вестибюль станции. Однако выходить на монтаж «Тесер» не спешил, так как у него не было договора с «Метростроем» на строительно-монтажные работы.

На самом деле конфликт набирает новые обороты. Из-за лесов сложно оценить, в каком состоянии панно сейчас, однако «Тесер» утверждает, что монтажеры просто замазывают  раствором пространство между 40 блоками панно и закрашивают сверху вместо того, чтобы выкладывать эти места мозаикой. Представитель компании Андрей Чеснаков рассказал, что информация об акте вандализма передана прокуратуре, готовятся письма заказчику и «Метрострою. «Нам говорят, что это устраивают потому, что мы не успели с поставкой, поэтому, дескать, будут делать как захотят, – говорит Чеснаков. – А не успели мы только по одной причине: средства, которые вовремя к нам не поступили в полном объеме. Тот договор поставки художественных изделий, который у нас есть, в части авансирования не выполнен полностью. Платежи шли с двухмесячной задержкой, в результате накопилась кредиторка. Но дело не в коммерции; у нас же культурная столица, мы же в Эрмитаже не замазываем ничего». По словам представителя компании, готовится открытое письмо в адрес врио губернатора со стороны Александра Быстрова, народного художника и автора проекта, с просьбой «остановить этот произвол». В «Метрострое» пояснили, что фото промежуточных этапов ни о чем не говорят. «Там сейчас работают специалисты, которые в том числе работали в Морском соборе в Кронштадте, – пояснили в пресс-службе. – Это художники, которые никакого вреда принести панно не могут.

Walking deadline. Фрунзенский радиус может не успеть до губернаторских выборов

Впрочем, все это не вошло в программу объезда. Беглов зашел еще в кассовые залы и отправился на свежий воздух. Журналисты поспешили за ним, опять же предупрежденные о сегрегации по разным эскалаторам. Какой-то рабочий, увидев уходящую толпу, несколько театрально провозгласил: «Банкет окончен, за работу». Никто не отозвался. 

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

Справка:

Первоначально три станции метро городские власти обещали сдать в декабре 2017 года. Потом дедлайн изменился на декабрь 2018 года, но и этот срок был сорван. После этого выяснилось, что серьезные отставания от графика есть и по оранжевой, и по коричневой линии. Тогда же обострились и финансовые проблемы компании: практически 1 млрд рублей с «Метростроя» потребовала налоговая инспекция. В результате 21 января 2019 года Смольный разорвал 3 из 4 контрактов с компанией, но через 10 дней передумал. Еще через месяц «Метрострой» получил от городских властей дополнительное финансирование и время.

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