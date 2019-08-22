Минпросвещения отказалось от идеи вводить уроки по компьютерным играм. Это может привести «к переутомлению учащихся»

В школьную программу не будут вводить уроки по киберспорту. Об этом РИА Новости рассказали в Минпросвещения 22 августа.

В министерстве прокомментировали инициативу АНО «Институт развития интернета» (ИРИ), близкого к Госдуме, который ранее предложил обучать школьников по таким киберспортивным дисциплинам как Dota 2, Hearthstone, FIFA 19, World of Tanks и другие игры.

«Геймификация имеет место в развитии современных образовательных технологий, как в России, так и в опыте зарубежных стран. Однако отметим, что школьная программа опирается на государственные образовательные стандарты, сбалансирована, исходя из рекомендаций по допустимой нагрузке под каждую возрастную категорию, и добавление подобных предметов способно привести к переутомлению учащихся», – заявили в Минпросвещения.

При этом в ведомстве подчеркнули, что приветствуют «профильные тематические занятия в сфере ИТ и программирования, лекции, хакатоны и иные, способствующие развитию ребенка соревнования, которые проходят в регионах на регулярной основе».