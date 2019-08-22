Минпросвещения отказалось от идеи вводить уроки по компьютерным играм. Это может привести «к переутомлению учащихся»
В школьную программу не будут вводить уроки по киберспорту. Об этом РИА Новости рассказали в Минпросвещения 22 августа.
В министерстве прокомментировали инициативу АНО «Институт развития интернета» (ИРИ), близкого к Госдуме, который ранее предложил обучать школьников по таким киберспортивным дисциплинам как Dota 2, Hearthstone, FIFA 19, World of Tanks и другие игры.
«Геймификация имеет место в развитии современных образовательных технологий, как в России, так и в опыте зарубежных стран. Однако отметим, что школьная программа опирается на государственные образовательные стандарты, сбалансирована, исходя из рекомендаций по допустимой нагрузке под каждую возрастную категорию, и добавление подобных предметов способно привести к переутомлению учащихся», – заявили в Минпросвещения.
При этом в ведомстве подчеркнули, что приветствуют «профильные тематические занятия в сфере ИТ и программирования, лекции, хакатоны и иные, способствующие развитию ребенка соревнования, которые проходят в регионах на регулярной основе».
Справка:
Отметим, киберспорт уже преподают в отдельных школах Швеции и Норвегии. Специалистов по киберспортивным дисциплинам готовят в университетах Китая, Южной Кореи, США и Франции. В рамках вузовской программы киберспорт преподают и в России. На кафедре информационных технологий Российского университета физкультуры и киберспортивном факультете в университете «Синергия».
В России киберспортивный рынок в 2018 году оценивался в $3,1 млрд. Мировой рынок киберспорта в прошлом году достиг отметки $775 млрд. По данным аналитиков, с каждым годом выручка этой отрасли будет увеличиваться в среднем на 18%.
Институт развития Интернета, который взялся лоббировать это направление для средней школы в РФ, с момента создания и до 2017 года курировался бывшим советником президента РФ по Интернету Германом Клименко. Сегодня пост председателя совета ИРИ занимает депутат Госдумы, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Ранее инициативы ИРИ легли в основу госпрограммы «Цифровая экономика». В рамках этой программы, например, решаются задачи по построению в России «суверенного Интернета».