«Форд» с табачной крышей. На «Торфяновке» под обшивкой авто нашли 9 кг сигарет

Российский контрабандист попался с незадекларированным грузом на пункте пропуска "Торфяновка" по пути в Финляндию.

Как сообщает 22 августа пресс-служба Выборгской таможни, водитель "Форда" пытался провезти в соседнюю страну 370 пачек табачной продукции – 7400 сигарет. Его слова об отсутствии запрещённых товаров доверия у таможенников не вызвали, поэтому машину просветили с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. Оказалось, что сигареты спрятаны под обшивкой потолка автомобиля. Судя по оперативному фото, партия весит больше 9 кг.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников). Она предполагает наказание от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой. Также санкция предусматривает конфискацию товаров и (или) транспортных средств, явившихся орудиями совершения преступления, либо конфискацию предметов административного правонарушения

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"Весь объем табачной продукции помещен на склад на ответственное хранение", – заверили в ведомстве.

Ранее на границе с Финляндией задержали "Форд", перевозивший старинное оружие.

В июле россиянин пытался переместить из РФ в Финляндию награды времен СССР.

Наиболее часто в автомобиль контрабандисты прячут сигареты, хотя случается, что таможенники находят и фаршированные сыром покрышки.