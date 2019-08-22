На борту панамского судна нашли арсенал ниндзя. Мишенью для сюрикенов хотели сделать пиратов

Дальневосточные таможенники оценили творческий подход иностранных моряков к самозащите. В плавание газовоз отправился вооружённым до зубов, заготовленный против морских разбойников арсенал больше подошёл бы ниндзя.

Как сообщили 22 августа в Дальневосточном таможенном управлении, приписанный к порту Панамы газовоз прибыл на Сахалин из Южной Кореи ещё в мае. В генеральной декларации моряки отчитались, что ничего неблагонадёжного у них нет, лукаво не упомянув начинку шкафа на борту судна.

В ходе погранконтроля была обнаружена оружейная комната. Таможенники насчитали 32 метательных предмета: в арсенал вошли копья, палаши, но в основном он состоял из сюрикенов. Экипаж объяснил, что холодное оружие изготовлено кустарным способом, припасено для защиты от «морских пиратов».

Приходилось ли его применять, моряки не уточнили. Не исключено, что в дальнейшем такой возможности у них не будет. По факту недекларирования холодного оружия возбуждено административное производство. Санкциями части 1 статьи 16.2 КоАП предусмотрен штраф с перспективой конфискации товара.