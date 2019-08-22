Силовиков из Екатеринбурга подозревают в изнасиловании женщины. Ее удерживали в служебном УАЗе

Двое полицейских полка патрульно-постовой службы Екатеринбурга задержаны по подозрению в изнасиловании 22-летней гражданки Казахстана. Силовики, по версии следствия, надругались над жертвой прямо в служебном автомобиле, на пустыре.

В отношении правоохранителей возбуждено уголовное дело по статьям о групповом изнасиловании и иных действиях сексуального характера с применением угроз. Об этом 22 августа сообщает Znak.com. По данным полиции, преступление было совершено в ночь на 18 августа на улице Чайковского, в месте, где находятся пустырь и гаражи. Поздним вечером сотрудники ППС Тропин и Мустафин задержали молодую женщину на выходе из сауны. По данным издания, потерпевшая не имела российского гражданства и оказывала сексуальные услуги за деньги.

Анастасию посадили в полицейский УАЗ. Там сотрудники силовых органов, «действуя умышленно и по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и ограничивая свободу потерпевшей, совершили изнасилование и иные действия» в отношении девушки, говорится в материалах дела.

Полицейских задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. Следствие вышло в Ленинский районный суд Екатеринбурга с ходатайством об аресте подозреваемых. Заседание проходит в закрытом режиме.

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В другом регионе Урала, Башкортостане, сейчас, напомним, в суде слушается дело об изнасиловании троими сотрудниками полиции своей коллеги. По версии следствия, фигуранты устроили в служебном кабинете застолье, которое закончилось вызовом подчиненной – лейтенанта полиции. Дознавательницу попытались напоить, избили, а потом изнасиловали. Позже всех участников вечера уволили из МВД «за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции».