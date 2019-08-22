Встречают по фасаду. Как цена жилья влияет на его внешний вид

Новая архитектура Петербурга складывается эклектично: в элитном жилье и бизнес-классе попадаются творения архитекторов с мировым именем, в масс-маркете в ход идут декоративные элементы, граффити и просто яркие фасады. Сегодня облик ЖК влияет на выбор покупателя наравне с локацией и инфраструктурой.

Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/архив

Пытаясь разнообразить внешний вид зданий, застройщики рассчитывают на то, что решение о покупке часто принимается на эмоциях. Побочный результат – пестрота, цветовая перенасыщенность и неоднородность новых районов.

Разношерстность или разнообразие?

Внешний вид новых строящихся районов так же, как и общий архитектурный облик города, проходит согласование в КГА. Как поясняет Екатерина Тейдер, руководитель направления девелопмента Becar Asset Management, там стараются учесть, что в новостройках представлено жилье нового формата, но при этом его облик должен восприниматься в контексте комплексного восприятия города.

– Новые районы появляются и в центре, где идет процесс редевелопмента, и на намывных территориях, где пока нет плотной застройки, и в приграничных с Ленобластью районах, – поясняет управляющий партнёр Glorax Development Дмитрий Коновалов. – Их архитектурный облик определен в основном локацией и уже имеющейся застройкой. Архитектор совместно с девелопером разрабатывает концепцию будущего ЖК, исходя из основной идеи. Фасады, витражи, дизайн холлов и парадных, благоустройство – все должно подчеркивать какую-то яркую идею, чтобы вызывать желание жить именно здесь.

Элементы фасада определяет проектная группа архитекторов и инженеров, а они должны вдохновляться историей и эстетикой места, отслеживать тенденции в лучшей мировой практике градостроения, искать новые формы или, наоборот, ориентироваться на классические образцы.

– Обезличенные серые коробки сегодня уже никого не привлекают и продаются плохо, – пояснил член Совета НОСТРОЙ, генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов, – люди хотят жить в оригинальных домах, а если на жилье комфорт-класса нет средств, то стараются выбрать жилой комплекс, хоть чем-то отличающийся от других – например, интересным цветом фасада, оригинальным остеклением или высотными перепадами. В то же время архитектурный облик – это еще и функциональные планировочные решения квартир, дворов, мест общего пользования. В борьбе за покупателя застройщики привлекают в том числе сторонних архитекторов или архитектурные бюро, и вложения такого рода взаимовыгодны – как показывает практика, они окупаются с лихвой.

При этом, если в центре Петербурга действуют строгие ограничения по высотности, фасадным материалам и конструктивным решениям, то в спальных районах города таких жестких рамок нет. По словам Яна Фельдмана, директора по маркетингу ГК «Ленстройтрест», отсюда основной минус застройки в спальных районах – разнородность и отсутствие архитектурной целостности. Каждая компания занимается своим участком и при разработке проекта редко учитывает, что строится поблизости. Если говорить о пригородной зоне Ленобласти, то там до недавнего времени возводилось много высоток, но в прошлом году областные власти снизили предельную высоту застройки до 12 этажей и уменьшили ее максимальную плотность, что, несомненно, скоро скажется на архитектурном облике новых проектов в этой локации.

– Типовое жилье ушло в прошлое, сегодня практически все дома строятся по индивидуальным проектам, – говорит Ян Фельдман. – Многие застройщики привлекают к проектированию зарубежные архитектурные бюро, причем не только в премиальных объектах, но и в некоторых проектах комфорт-класса. К примеру, наша компания привлекла ведущие европейские архитектурные бюро (KCAP Architects&Planners, Tovatt Architects & Planners, бюро Юкки Тикканена) к проектированию кварталов «Янила», «IQ Гатчина», «Юттери».

Конечно, у строителей жилья элитного и бизнес-класса возможностей для привлечения звезд архитектуры больше. Например, испанский архитектор Рикардо Бофилл работал над проектами «Смольный проспект» компании «ЮИТ» Санкт-Петербург и «Александрия» от RBI. В Петербурге есть и собственные студии, среди наиболее известных имен – Евгений Герасимов, Евгений Подгорнов, Сергей Чобан, Владимир Григорьев (он сейчас занимает пост главного архитектора города и главы КГА) и др.

В сегменте эконом оригинальные проектные решения – это все же редкость. Здесь существенную роль играет стоимость фасадов, простота технологии и скорость ее реализации. Хотя современные материалы вполне позволяют и в масс-маркете делать фасады разноцветными, с рисунками, муралами, текстурами, в домах более высокого уровня у застройщиков гораздо больше свободы для экспериментов с материалами, формами, большей площадью остекления и прочим.

– Разработка авторских проектов требует значительных финансовых и временных затрат, которые не могут себе позволить застройщики сегмента масс-маркет, потому что они ставят задачу быстро возвести как можно больше квадратных метров по минимальной стоимости. Но уже в комфорт-классе можно рассчитывать на особенные фасады, свободные планировки и собственный стиль, – подытожил Дмитрий Коновалов.

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Плюс к цене

С одной стороны, чем выше класс жилья, тем больше внимания уделяется архитектуре. С другой – удачная градостроительная концепция также может повысить ставки. Так, по оценке Яна Фельдмана, неординарный фасад может добавить до 12% к цене квартиры в зависимости от класса жилья.

Главный архитектор СК "Дальпитерстрой" Каролина Гогунова также уверена: архитектура влияет на стоимость жилья прямо пропорционально. Среди всех факторов, включающих также локацию, транспортную доступность, социальную инфраструктуру, архитектура выходит, по мнению эксперта, в первый ряд. Прежде всего, здесь важны этажность и строительные материалы, визуальная эстетика фасадов и отделки.

– Облик новых районов продиктован, в первую очередь, нормативными требованиями, – говорит Гогунова, – типологией зданий, заданием заказчика (на используемые строительные материалы, отличительный «фирменный стиль» застройщика), личными предпочтениями архитектора. Еще сейчас комплексам жилых домов модно придумывать звучные названия – эту идею воплощают в визуальные образы. Если говорить о застройке в сформированной городской среде, здесь нужно либо вписывать объект в существующий контекст, работая на нюансах в цветовых решениях, либо громко заявлять о новом строительстве, используя контраст. На выбор покупателя в пользу таких проектов влияет назначение объекта, уместность примененных решений, видимость объекта с основных улиц и прочее.

Директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова считает, что цену объекта определяет все же, в первую очередь, локация. Исходя из района строительства определяется сегмент будущего ЖК, и чем выше класс, тем больше внимания уделяется архитектурной концепции.

Буйство красок

Древнеримский архитектор Витрувий обозначал архитектуру как совокупность пользы, прочности и красоты. С точки зрения пользы работают законы рынка, спрос рождает предложение. Прочность обеспечивают материалы и технологии. А вот красота – достаточно субъективный параметр. Особенно ярко это видно в регионах, где новые районы массовой многоэтажной застройки пытаются раскрасить поярче.

– К сожалению, основным инструментом создания образа сейчас выступает цвет, точнее, буйство цветов, – говорит Екатерина Гогунова. - Желание выделить объект или группу объектов уничтожает целое, в пестроте красок так же некомфортно, как и в их отсутствии. Цвет необходимо вводить в архитектуру, но грамотно им пользоваться, создавая акценты и навигацию. Не следует превращать архитектуру в китч в желании перекричать друг друга – архитекторам надо думать о четком разграничении пешеходных пространств и транспортных путей, о дизайне ландшафта и дизайна малых архитектурных форм.

По словам Ольги Ульяновой, тенденция ярких цветных фасадов пришла на смену скучному облику советских времен, но уже яркие кричащие оттенки постепенно сменяются сдержанными цветовыми решениями, которые гармонируют с историческими фасадами.

– Жилье массового спроса сегодня не значит "скучное", – уверяет Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». – Напротив, в силу большого разнообразия таких проектов на рынке все больше интересных опций. Для каждого жилого комплекса застройщик разрабатывает индивидуальный проект, чтобы выделяться в ряду конкурентов. Дома в масштабных проектах в спальных районах или в пригородах, как правило, объединяет единая стилистика в оформлении фасадов, однако сами корпуса отличны по высоте, расположению, формам. Проектировщики сегодня могут предложить массу оригинальных решений. Например, в квартале «Вена» от Setl Group в Кудрово на брандмауэрах появились репродукции картин Густава Климта, а ЖК высокого комфорт-класса «МореОкеан» в Приморском районе отличает необычное остекление – на фасадах смонтировано витражное стекло, напоминающее сверкающую водную гладь. ЖК «Граффити» компании «Ойкумена» в соответствии с названием сделал своей главной фишкой граффити на стенах – их видно издалека и вполне можно назвать визуальной доминантой локации.

Анна Романова, "Фонтанка.ру"