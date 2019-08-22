«Степа был в ужасном состоянии, он просто умирал». Петербуржцы пожаловались на «чёрную передержку», унёсшую несколько кошачьих жизней

Нелегальная гостиница для кошек превратилась в тюрьму в Невском районе Петербурга. После пребывания в апартаментах хозяева получали животных на грани смерти. Те, кого постигла утрата, обратились в полицию.

Как рассказала «Фонтанке» хозяйка донского сфинкса Елена, объявление об услуге передержки в Невском районе она нашла на «Авито». Квартира в 11 доме на улице Русановской показалась ей опрятной. Болезненных животных там петербурженка не заметила. Организатор передержки Светлана заверила о своём ветеринарном образовании.

Сфинкса Стёпу хозяева отдали Светлане 19 июля. Через несколько дней Елене сообщили, что у животного поднялась температура. Питомцу без ведомства владельцев поставили жаропонижающий укол, у животного опухли лапы, на них появились язвочки.

Реклама



Елена просила отвезти Степу в клинику, но получила отказ. Помочь вырвать из плена пострадавшего вызвалась подруга. В ночь на 30 июля она доставила Степу к ветеринарам, которые зафиксировали сильное истощение организма, сепсис и отказавшую печень. «Степа был в ужасном состоянии, он просто умирал, и мы решили, что пора отпускать его. И врачи говорили, что смысла в лечении особо нет. 4 августа мы его усыпили», – сообщила петербурженка нашему корреспонденту.

О своей беде Елена рассказала в социальной сети, так она вышла на других пострадавших.

«Мы узнали, что девушка проводит какие-то махинации. Она берёт животных с рук, а потом этих животных продаёт. Потом оказалось, что мейн-куны, которых она продавала, тоже были больные, у них непонятные документы. Очень много пострадавших, у которых животные с такими же диагнозами, как у нас. У кого-то полегче форма, и животные между жизнью и смертью пребывают, за них сейчас хозяева борются, а у кого-то, как у меня, животное погибло», — сказала Елена.

Сейчас известно минимум о четырёх погибших кошках. Также якобы бесследно пропали переданные Светлане попугай и два хорька.

Елена обратилась в полицию.

В ГУ МВД по городу и Ленобласти подтвердили получение жалобы и отметили, что проводят проверку. Известные «Фонтанке» телефоны Светланы оказались недоступны.