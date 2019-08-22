«Тяни-толкай» на КАД, потерянное колесо и сбитый знак. В Петербурге разбушевались грузовики

Утро четверга, 22 августа, отметилось в Петербурге россыпью аварий с грузовыми автомобилями. Они «играли в домино», теряли колеса, подбивали такси, сшибали знаки и врезались в деревья.

Первое ДТП случилось еще ранним утром в Кировском районе города. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в 4:20 на перекрестке Автовской и Краснопутиловской улиц грузовая «ГАЗель» снесла дорожный знак и светофор, после чего вылетела на тротуар и врезалась в дерево.

У фургона в результате оказалась сильно разбита передняя часть кабины и поврежден кузов. С места аварии машину увозили эвакуатором. О состоянии водителя не сообщается.

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Несколько часов спустя еще один фургон попал в ДТП на съезде с КАД в сторону Софийской улицы, сообщают в группе. По данным очевидцев, там столкнулись грузовик Iveco, грузовой микроавтобус и легковой автомобиль KIA. В результате первые два «раскорячились» поперек дороги, и таким своеобразным «тяни-толкаем» полностью перегородили съезд.

«Как мне рассказали, легковушка подрезала «Ивеко», сзади ехал микрик, который, уходя от вставшего «Ивеко», крутанул рулём, но длинная база не дала пройти, подтолкнув «Ивеко» ещё дальше. Так и встали», – пишет участник группы Андрей.

«Белый ехал на работу, и у белого было все огонь, пока по мокрой дороге товарищ на «КИА» не решил его опередить, «КИА» занесло, и он притер белого в отбойник (слегка), пока белый и «КИА» стояли, в белого прилетел красный, который, видимо, хорошо летел... все по той же скользкой дороге!» – дополняет Виктория.

На Парашютной улице, в районе пересечения с улицей Маршала Новикова, непреодолимым препятствием для грузовика стал «лежачий полицейский», пишут очевидцы. У машины отвалились правые задние колеса. К счастью для других участников движения, они остались на месте, никуда не укатившись.

В 8:14 на Софийской улице в направлении от проспекта Славы к улице Димитрова грузовой фургон приехал сзади в «Яндекс.Такси», пишут в группе. От удара легковушку развернуло и отбросило на газон. О пострадавших не сообщается.

Авария попала на камеру видеорегистратора одной из ехавших следом машин.

Затем на улице Типанова в сторону улицы Ленсовета грузовая «ГАЗель» собрала Subaru и Honda. «Остановка перед пешеходным переходом определенно удалась всем трем участникам этого «тройничка», – пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Владимир. Больше всех досталось оказавшейся посередине «Субару».