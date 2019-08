ФИФА назвала Дзюбу «настоящим героем сборной России на ЧМ-2018» и поздравила с днем рождения

Международная федерация футбола (ФИФА) не прошла мимо дня рождения нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Организация поздравила футболиста с 31-летием в своих соцсетях.

«С днем рождения, настоящий герой сборной России на чемпионате мира 2018 года», – сказано в сообщении ФИФА.

#HBD to a real hero of @TeamRussia's 2018 #WorldCup campaign ???



Celebrate Artem Dzyuba turning 3?1? by reliving his three goals in the hosts' run to the last eight ?????? pic.twitter.com/hHuo3cpLXa