За продуктовые контрсанкции каждый россиянин заплатил изменением рациона и 3 тысячами рублей в год

Введенное в 2014 году продуктовое эмбарго сказалось на питании граждан России, которые стали отказываться от некоторых видов продуктов. При этом курс на импортозамещение помог нарастить производство.

«Для большинства товаров из антисанкционного списка реальная цена выросла: то есть цены на эти товары выросли больше, чем в среднем выросли потребительские цены. <...> Потребление этих товаров изменилось разнонаправленно. Упало потребление говядины (-30%), сыра (-14%), яблок (-27%) и винограда (-10%)», – сообщает 22 августа издание Forbes.

Исследователи подсчитали, что общий отрицательный результат от эмбарго для потребителей ежегодно составлял почти 445 миллиардов рублей, что равняется 3 тысячам на одного человека.

При этом выиграли от санкций производители из РФ. «Потерянные потребителем деньги в значительной мере перераспределились в пользу российских производителей — 374 млрд, или 2500 рублей в год c человека», – указывает издание.

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За время санкций увеличилось удовлетворение спроса за счет внутреннего производства, например, по таким категориям, как фрукты и овощи, мясо и рыба, а также молочные продукты. За время санкций россияне стали больше потреблять молока (3%), творога (22%) и кисломолочных продуктов (11%).

Что касается зарубежных производителей, то на смену игрокам из ЕС и США пришли компании из других стран. Так, например, если раньше в списке основных поставщиков рыбы на российский рынок были Норвегия и Исландия, то потом их вытеснили Белоруссия и Индия. Если до эмбарго россиянам был доступен сыр из Финляндии и Голландии, которые были в пятерке основных поставщиков, то затем на их место пришли Уругвай и Сербия.