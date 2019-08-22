«Неприятие лжи в России становится уголовно наказуемым». Более 50 ученых высказались в поддержку фигурантов дел о массовых беспорядках в Москве
54 российских ученых потребовали «остановить каток политических репрессий» и прекратить уголовное преследование участников протестных акций в столице в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Письмо опубликовано 22 августа на сайте издания «Троицкий вариант».
Подписи под обращением поставили уже 250 человек — среди них сотрудники МГУ, НИУ ВШЭ, МПГУ, РГГУ, СПбГУ, а также нескольких американских, британских, французских, испанских, итальянских, германских университетов.
«Мы с тревогой наблюдаем, как неприятие лжи в России становится уголовно наказуемым, а развертывание политических репрессий сопровождается ростом абсурдных обвинений, в частности о "массовых беспорядках" и "вмешательстве извне". Мы требуем от тех, кто сейчас руководит государственным аппаратом, прекратить правовой произвол, остановить политические репрессии и начать неукоснительно следовать нормам Конституции РФ», – говорится в заявлении ученых.
По мнению ученых, причиной митингов в столице стали «неприкрытый обман и явные махинации при регистрации кандидатов».
Справка:
Напомним, в последние недели по субботам в Москве проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 10 августа на согласованном митинге на проспекте Сахарова собралось, по разным оценкам, от 20 до 50 тысяч человек. После акции были задержаны более 100 человек в Москве и ещё несколько сотен человек в других городах России. Большой резонанс вызвало видео, на котором полицейский бьет девушку в живот.
Несанкционированная акция 3 августа закончилась задержанием с применением спецсредств около 1000 человек. 27 июля в ходе разгона несогласованной акции сторонников незарегистрированных кандидатов было задержано немногим менее тысячи граждан.
Следственный комитет возбудил дело об участии в массовых беспорядках, фигурантами по нему проходят 12 человек. Президент России Владимир Путин заявил, что все, кто виновен в столкновениях с властями, должны быть привлечены к ответственности.