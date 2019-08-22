«Неприятие лжи в России становится уголовно наказуемым». Более 50 ученых высказались в поддержку фигурантов дел о массовых беспорядках в Москве

54 российских ученых потребовали «остановить каток политических репрессий» и прекратить уголовное преследование участников протестных акций в столице в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Письмо опубликовано 22 августа на сайте издания «Троицкий вариант».

Подписи под обращением поставили уже 250 человек — среди них сотрудники МГУ, НИУ ВШЭ, МПГУ, РГГУ, СПбГУ, а также нескольких американских, британских, французских, испанских, итальянских, германских университетов.

«Мы с тревогой наблюдаем, как неприятие лжи в России становится уголовно наказуемым, а развертывание политических репрессий сопровождается ростом абсурдных обвинений, в частности о "массовых беспорядках" и "вмешательстве извне". Мы требуем от тех, кто сейчас руководит государственным аппаратом, прекратить правовой произвол, остановить политические репрессии и начать неукоснительно следовать нормам Конституции РФ», – говорится в заявлении ученых.

По мнению ученых, причиной митингов в столице стали «неприкрытый обман и явные махинации при регистрации кандидатов».